Schietpartij bij Novotel in Breda, man met vuurwapen gezocht in wijk Heuvel

BREDA - Bij het Novotel aan de Dr. Batenburglaan in Breda is vrijdag een schietpartij geweest. De politie is in de omgeving van de Scharrenburgstraat op zoek naar de mogelijke dader.

De politie kreeg aan het begin van de avond een melding dat iemand is beschoten bij het hotel. Of die persoon gewond is geraakt, is nog niet bekend.



Politiehelikopter

De dader is gevlucht en houdt zich mogelijk schuil in de wijk Heuvel, aldus een politiewoordvoerder. De auto van de verdachte is teruggevonden op de kruising van de Scharrenburgstraat met de Dokter Struyckenstraat.



De vermoedelijke dader kwam daar in botsing met een andere auto. De kruising is afgezet met rood-wit-lint. Meerdere eenheden zijn ter plaatse om de wijk uit te kammen. Boven de stad hangt een politiehelikopter.



In een Burgernetbericht vraagt de politie uit te kijken naar een lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar oud. Hij zou een mollig postuur hebben en een zwart trainingspak dragen. Mogelijk is hij in het bezit van een vuurwapen, aldus het bericht.