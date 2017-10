Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Speelronde 11 in de Jupiler League staat voor de deur. FC Den Bosch en Helmond Sport treffen elkaar. Andere wedstrijden zijn: FC Eindhoven - Jong Ajax, FC Emmen - FC Oss, RKC Waalwijk - FC Dordrecht en SC Cambuur - Jong PSV. De wedstrijden beginnen om 20.00.

FC Eindhoven - Jong Ajax 0-0

FC Eindhoven ontsnapt aan een vroege achterstand. Mateo Cassierra schiet in de vierde minuut een penalty naast. Ajax laat duidelijk zien waarom de ploeg koploper is in de Jupiler League. De Amsterdammers zijn constant in de aanval, Eindhoven komt niet verder dan verdedigen.



En weer ontsnapt FC Eindhoven aan een achterstand. Na een te korte pass van Sebastiaan de Wilde kan Jong Ajax met twee spelers af op Swinkels. Cassierra speelt de bal af op Nunnely, maar die staat volgens de grensrechter nét buitenspel. Het doelpunt wordt daarom afgekeurd.



Jong Ajax schiet ook nog een keer op de lat, maar ook FC Eindhoven is tien minuten voor rust dichtbij een doelpunt. Een harde knal van Jellert van Landschoot wordt door Ajax-keeper Van Bladeren uit het doel geranseld.



Speciale wedstrijd

De wedstrijd staat in het teken van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. De zoon van keeper Ruud Swinkels heeft lymfeklierkanker. Er wordt onder andere een collecte gehouden.



FC Den Bosch komt na tien minuten spelen op voorsprong. Dennis Kaars is de doelpuntenmaker. Tien minuten maakt Helmond Sport de gelijkmaker. Arne Naudts speelt de keeper uit en tikt de bal binnen.Xavier Mous voorkomt een voorspong voor FC Oss. Hij pakt de inzet van Peters. Een paar minuten later krijgt Van der Venne een kans, maar zijn schot wordt geblokt.RKC Waalwijk wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen in de Jupiler League. Wel werd er vijf keer gelijk gespeeld. De Waalwijkers treffen nummer elf FC Dordrecht. Die de laatste tijd wisselende resultaten boeken.Grote kans voor Cambuur om op een voorsprong te komen, maar de bal blijft op de doellijn liggen.