Vrachtwagen knalt achterop auto's op A59 bij Den Bosch, vier gewonden

DEN BOSCH - Een vrachtwagen is vrijdagavond achterop meerdere auto's gebotst op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Dit gebeurde ter hoogte van knooppunt Empel. Vier mensen raakten gewond.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In totaal kwamen er zes ambulances naar de plek van het ongeval.



De weg was een tijdlang gesloten, maar volgens Rijkswaterstaat is deze inmiddels weer open. Door het ongeval was een flinke file ontstaan.