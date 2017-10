Explosief gevonden in een garagebox in Tilburg, man aangehouden

TILBURG - In een garagebox aan de Griegstraat in Tilburg is vrijdagavond een explosief gevonden. Een 27-jarige man uit Tilburg is opgepakt.

Een appartement in de flat is onderzocht. De straat is afgezet. De flat hoefde niet te worden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat het explosief later gecontroleerd ontploffen.

Plofkraak

Opvallend genoeg was er in de nacht van donderdag op vrijdag een plofplaak aan de Verdistraat, iets verderop. Het is onduidelijk of de arrestatie en de plofkraak iets met elkaar te maken hebben. De politie wil verder niets kwijt over de zaak.