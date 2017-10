Ouderen hand in hand met RKC'ers het veld op in de strijd tegen eenzaamheid

WAALWIJK - De voetballers van RKC Waalwijk zijn vrijdagavond op een bijzondere manier het veld op gekomen. Waar ze normaal gesproken hand in hand lopen met een kind, was dat voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht met een oudere. RKC wil met deze actie de aandacht vestigen op eenzaamheid onder ouderen.

De actie is de aftrap van het project één-tweetje waarbij de Waalwijkse club supporters mobiliseert om ouderen uit hun eenzaamheid te halen. RKC zal de komende tijd meerdere activiteiten houden.



Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. In Nederland zijn er 1 miljoen eenzame ouderen waarvan 200.000 ouderen maar één keer per maand bezoek krijgen. Onlangs werd bekend dat een kwart van de ouderen in een verpleeghuis nauwelijks buiten komt. Daarom kwamen de spelers vrijdagavond hand in hand met ouderen het veld op.De ouderen genoten zichtbaar van het moment.