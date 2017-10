Dit horrorhuis jaagt je de stuipen op het lijf [VIDEO]

Er zitten vele uren werk in het Halloweenhuis in Acht.

ACHT - Je moet maar durven om de tuin van Vera en Marco in Acht in te lopen. Zeker tijdens Halloween. Achterin de tuin is het tuinhuis volledig veranderd in een horrorshow die niet veel onder doet voor het Spookslot in de Efteling.

“Het is een enorme klus”, vertelt Marco van der Vleuten trots. “We zijn er dik een week mee bezig geweest om het zo te krijgen. We hebben grafstenen, zombies, wanden en de belichting gemaakt. Er zit veel werk in.” Vooral de videoshow achter de deuren kostte Marco de nodige uren.Al tien jaar is er een grote Halloweentocht met de naam Partycreeps door het kerkdorp Acht bij Eindhoven. “De eerste keer gingen we met vijf kinderen op pad”, zegt initiatiefneemster Ester Cuevas. “Het is intussen een beetje uit de hand gelopen." Ruim tweehonderd kinderen waren vrijdagavond op pad.

De routes gaan langs veel versierde huizen in Acht. Het huis van Marco en Vera springt er uit. Misschien is het wel het mooiste Halloweenhuis van het dorp. “Ik zeg het niet hardop”, lacht Marco. “Maar ik denk dat we wel in de buurt komen.”



Volgend jaar nog groter

Waarom pakken Marco en Vera zo uit met Halloween? “Waarom niet eigenlijk? Als ik iets doe, doe ik het extreem. Of het nu met oud en nieuw, met carnaval of met Halloween is. Ik wil altijd uitpakken.” En volgend jaar dan nog groter? “Misschien wel. Dan gaan we denk ik acteurs gebruiken.”