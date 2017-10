Advocaat verdachte Posbankmoord trekt zich terug vanwege familiebanden

DEN BOSCH - De nieuwe advocaat van verdachte Frank S. uit Boekel stopt met de zogenaamde Posbankzaak. Hij blijkt verre familie te zijn van de weduwe van slachtoffer Alex Wiegmink. De advocaat besloot zijn functie daarom vrijdag neer te leggen.

Advocaat Mark Nillesen is de achterneef van de weduwe van het slachtoffer, zo ontdekte de regionale krant de Gelderlander. De advocaat schreef in een reactie dat hij daar niets vanaf wist en haar nog nooit heeft ontmoet.



Bekentenis

Frank S. uit Boekel heeft bekend dat hij Alex Wiegmink in 2003 op het Gelderse natuurgebied de Posbank heeft neergeschoten. De rechtbank veroordeelde hem tot veertien jaar cel. Een andere Brabantse verdachte, Souris R. uit Veghel, kreeg zestien jaar.



S. ging in hoger beroep en werd daarbij verdedigd door Nellisen. Een kantoorgenoot van hem gaat de verdediging overnemen.



De zaak kwam groot in het nieuws doordat er na jaren stilstand ineens een doorbraak kwam. In 2015 begon een coldcaseteam opnieuw aan de zaak. Nieuwe sporen werden gevonden, wat leidde tot de bekentenis van S.