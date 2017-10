Van Gerwen en Van de Pas houden eer hoog op EK, Klaasen uitgeschakeld

EINDHOVEN - Michael van Gerwen en Benito van de Pas maken nog kans om het EK darts te winnen. Zij wonnen vrijdag hun partijen in de Ethias Arena in Hasselt. Jelle Klaasen moest na een redelijk kansloze pot naar huis.

Benito van de Pas

Van de Pas was de eerste die vrijdag moest aantreden. Hij speelde zijn partij in de eerste ronde tegen Vincent van der Voort. Een makkie was dat zeker niet. Van de Pas overleefde in een bloedstollende eindfase twee matchdarts om er uiteindelijk met de winst vandoor te gaan (6-5).



Klaasen, die in zijn eerste ronde al had afgerekend met een geblesseerde Christian Kist, kwam direct op een 3-0 achterstand tegen Kyle Anderson. Daarna liep hij vrijwel de hele partij achter de feiten aan. Illustratief voor zijn moeizame spel was de verloren leg bij de 5-1, waarbij hij 300 punten voorstond en toch de set moest inleveren. Uiteindelijk verloor hij met 10-6.De afgelopen drie jaar kende het EK steeds dezelfde winnaar: Michael van Gerwen. En ook dit jaar gooit de Vlijmenaar met de glanzende schedel en gouden handjes weer hoge ogen. In zijn achtste finalepartij tegen Ian White liet hij direct zien waarom hij de favoriet is. De tweede leg pakte hij door achteloos tweemaal dubbel achttien te gooien.In de rest van de partij walste Van Gerwen over White heen. Uiteindelijk hoefde hij maar één leg af te staan (10-1).Van Gerwen moet het in de kwartfinale opnemen tegen Simon Whitlock. Van de Pas speelt in de achtste finale tegen Michael Smith.