Hardrijder blijkt 1000 euro boete en 90 dagen gevangenisstraf open te hebben staan

DE HEEN - Een man die vrijdagmiddag op de N257 bij De Heen staande werd gehouden omdat hij 49 kilometer te hard reed, bleek nog veel meer op zijn kerfstok te hebben.

De hardrijder had volgens de politie nog een boete van duizend euro én een gevangenisstraf van negentig dagen openstaan.



Als klap op de vuurpijl bleek dat hij niet was teruggekeerd van zijn verlof. Dat was reden genoeg om de man te arresteren.