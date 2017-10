Ireen Wüst moet genoegen nemen met zilver

HEERENVEEN - Het is Ireen Wüst niet gelukt om haar titel op de 3000 meter te prolongeren. De schaatsster uit Goirle eindigde vrijdag op een tweede plek achter Antoinette de Jong. Irene Schouten pakte het brons.

Wüst is niet helemaal fit begonnen aan het seizoen. De zevenvoudig nationaal kampioene op de 3000 meter had in het voorseizoen last van een buikspierblessure en kreeg daarna last van haar heup. Daarom liet ze de 500 meter die vrijdag ook verreden werd aan zich voorbijgaan. "Ik loop al een tijdje een beetje te tobben, maar het is nu onder controle. Het komt goed, al dacht ik een paar weken geleden even dat ik deze NK niet eens zou halen.''



Daarom kan de 31-jarige schaatsster ook leven met zilver en gunt ze haar teamgenote De Jong de titel. "Ze heeft een mooie race gereden, die van mij was oké, niets bijzonders. Voor nu is die tweede plek goed genoeg. Teleurgesteld ben ik eigenlijk niet.''



Voor Wüst is er dit seizoen maar één toernooi echt belangrijk en dat zijn de Olympische Spelen in Pyeongchang die in februari worden gehouden.



Floor van den Brandt

Floor van den Brandt uit Den Bosch kwam wel in actie op de 500 meter. Daar eindigde ze op de zesde plaats. Jorien Ter Mors prolongeerde haar titel op de 500 meter. Marrit Leenstra en Sanneke de Neeling pakte zilver en brons.