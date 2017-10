Mo El Hankouri tevreden bij Willem II: 'We zijn een hecht team, net familie'

TILBURG - Willem II hoopt zaterdagavond tegen Ajax de vierde zege op rij te boeken. Mo El Hankouri wordt dit seizoen door de Tilburgers van Feyenoord gehuurd. "Elke wedstrijd is voor ons belangrijk. Maar spelen tegen Ajax is iets speciaals, ook bij Willem II."

"Ajax heeft een sterke ploeg. Je moet in dat soort wedstrijden altijd wat meer geven. Al ga ik steeds met dezelfde instelling het veld in, wie de tegenstander ook is." De 20-jarige El Hankouri maakte woensdag in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen zijn debuut in de basis. Een paar dagen daarvoor, in Groningen, maakte hij als invaller zijn eerste minuten voor Willem II.



"De trainer heeft me een kans gegeven en die heb ik gepakt", zegt de aanvaller nuchter. Het duurde enkele weken voordat de Feyenoord-huurling zijn debuut maakte. "Ik ben geduldig gebleven en wist dat mijn moment ging komen. Ik kwam ook niet helemaal fit binnen, maar nu ik dat helemaal ben gaat het gewoon lekker. Ik hoop dat ik dit kan vasthouden."



Zo hoopt de aanvaller vurig op een plek in de basis, vanavond, tegen de Amsterdammers. Zijn kompaan in de spits, Fran Sol, ontbreekt zoals bekend tegen Ajax. Maar volgens El Hankouri is Willem II niet alleen van de Spanjaard afhankelijk. "We vormen een hechte groep. Het is net familie. In het begin moesten we aan elkaar wennen, maar we worden steeds sterker. Ik vind Willem II een mooie, warme club met veel lieve mensen."Mooie woorden van de jongeling. De resultaten van Willem II zijn de laatste weken uitstekend. De vorige drie officiële duels werden winnend afgesloten. "Ik denk daarom dat we tegen Ajax ook een goed resultaat kunnen halen. Het spelsysteem past ons steeds beter. We vinden elkaar makkelijker in het veld."De aftrap van de wedstrijd in Tilburg is vanavond om 20.45 uur. Omroep Brabant doet online live verslag van de partij.