Auto botst tegen boom in Bern, man uit Woudrichem zwaargewond

BERN - Een man uit Woudrichem is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Bergsche Maasdijk in Bern, een buurtschap bij Zaltbommel in de provincie Gelderland. Dat gebeurde op de kruising met de Veerweg en de Bernsedijk.

De man verloor rond kwart over twee de macht over het stuur en botste met zijn auto tegen een boom. Het slachtoffer zat bekneld en is door brandweerlieden bevrijd. Daarna is hij met de ambulance naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht.



Een vrachtwagenchauffeur en een automobilist die op de onverlichte weg reden, verleenden eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het is niet duidelijk waardoor de automobilist van de weg is geraakt. De politie doet onderzoek.