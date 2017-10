Overval tehuis begeleid wonen voorkomen na tip van getuige, politie heeft inbrekers aangehouden

TETERINGEN - De politie heeft vrijdagavond een overval op een tehuis voor begeleid wonen in Teteringen voorkomen. Dat gebeurde dankzij een tip van een getuige.

De persoon meldde zich vrijdag bij de politie. Volgens de getuige zou er nog diezelfde avond een overval op een tehuis in Teteringen plaatsvinden.

Tip blijkt te kloppen

Met de tip in het achterhoofd rukten rechercheurs uit naar het gebouw aan de Donkerstraat. Zo rond half 11 ’s avonds zagen zij inderdaad dat er twee jongens uit Breda probeerden om de deur van het tehuis te openen. Toen greep de politie in. De twee inbrekers van 17 en 18 jaar zijn aangehouden.



Hoe de getuige wist dat er zou worden ingebroken in de instelling is onduidelijk. Verder is het niet bekend waarom de jongens een overval op een tehuis wilden plegen.