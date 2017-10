Plofkraak: zoektocht naar daders leidt naar Tilburg-Noord

TILBURG - De politie heeft sterk het vermoeden dat één of meer verdachten van de plofkraak op het Verdiplein in Tilburg donderdagnacht afkomstig zijn uit Tilburg-Noord. Om meer duidelijkheid te krijgen, roept de politie de hulp van het publiek in.

Met explosieven werd op donderdagnacht net na half vijf geprobeerd om de pinautomaat van ING aan het Verdiplein op te blazen. Getuigen zeggen de vluchtende verdachten gezien te hebben.



Twee scooters, drie verdachten

De daders zouden met scooters naar het Verdiplein zijn gereden en na de kraak zijn weggereden. Uit het politie-onderzoek blijkt dat één of meer van de betrokken verdachten woonachtig is in Tilburg-Noord.



De politie is op zoek naar tenminste drie verdachten, die zich op minstens twee scooters hebben verplaatst. Alle verdachten droegen bivakmutsen.