Van sloophout, lampen en horloges tot IKEA-meubelen: Piet Hein Eek krijgt prijs voor zijn werk

EINDHOVEN - Het begrip design en Piet Hein Eek (50) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds zijn afstudeerproject in 1990 in de vorm van een sloophouten kast drukt de ontwerper zijn stempel op het ‘Dutch Design’. Zaterdagmiddag ontvangt Eek de eerste Designprijs Brabant, goed voor 10.000 euro, uit handen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk.

De geboren Purmerender daalt eind jaren tachtig af naar het zuiden om in Eindhoven Industriële Vormgeving te gaan studeren. Daar gaf hij in zijn ontwerpen steigerplanken en sloophout een nieuwleven. Met de Klassieke Kast in Sloophout als pronkstuk. In 1990 studeert hij af en sindsdien ontwerpt hij aan de lopende band meubels, lampen en woonaccessoires.



Aanvankelijk gebeurde dat in Geldrop, maar vanaf 2010 vanaf een voormalige Philipsfabriek op Strijp-R waar hij behalve een werkplaats ook een winkel en een restaurant opent.Sinds 2015 ontwerpt Piet Hein Eek ook voor IKEA. Hij bedacht interieurs voor onder meer De Verkadefabriek in Den Bosch, het Moma in New York, het Van Abbemuseum en Schiphol. Eek heeft ook plannen om op Strijp-R een designhotel te openen.