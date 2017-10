Politie zoekt getuigen van vechtpartij waarbij iemand met mes is gestoken

HELMOND - De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien van een vechtpartij op het parkeerterrein aan de Leonarduskerk in Helmond vrijdagavond. Bij het voorval zou iemand ook zijn gestoken met een mes.

Er waren vijf mensen betrokken bij de knokpartij die tussen kwart over zeven en half acht plaatsvond, laat de politie weten.



Het is nog onduidelijk waarom de vechtpartij is ontstaan.