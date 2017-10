Sietse (9) uit Raamsdonksveer heeft het voor elkaar, hij krijgt 'zijn' zebrapad terug

RAAMSDONKSVEER - Meestal verdwijnen ze in het spreekwoordelijke laatje of onderaan het stapeltje. Maar dat geldt niet voor de brief van de 9-jarige Sietse Oesterholt uit Raamsdonksveer. “Beste wethouder van Oort, kunt u het zebrapad van Boelaars (zalencentrum) naar de Top1 Toys weer maken?”, schrijft Sietse in zijn persoonlijk verzoek aan de wethouder.

De jongen wil ‘zijn’ zebrapad terug omdat het volgens hem niet veilig meer is om over te steken bij zijn huis aan de Keizersdijk. Er was altijd een zebrapad, maar dat heeft plaatsgemaakt voor een rotonde. Volgens Sietse is het hierdoor veel gevaarlijker geworden.



Op de vraag wat hij er aan zou kunnen doen, antwoordde zijn vader dat hij een brief zou kunnen schrijven naar de gemeente. Sietse aarzelde geen moment en voegde de daad bij het woord. “Onvoorstelbaar wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Ik ben supertrots op hem”, zegt vader Remco Oesterholt.



Verkeersregels

Het stukje Keizersdijk waar Sietse oversteekt, is sinds kort een 30-kilometer zone waarbij dezelfde regels gelden als op een woonerf. Het verkeer dat er uitrijdt moet overstekende voetgangers voorrang verlenen. Alleen gebeurt dat vrijwel nooit. “Veel mensen kennen de regels van deze uitritconstructie niet. Een zebrapad is veel duidelijker”, legt vader Remco Oesterholt uit.



Het verzoek van zoon Sietse blijkt ondertussen niet aan dovemansoren gericht. De wethouder heeft inmiddels beloofd dat er een zebrapad terug komt. Alleen is nog niet duidelijk op welke plek. Missie geslaagd en Sietse kan straks weer veilig oversteken.