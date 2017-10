Ruzie mogelijk aanleiding voor schietpartij bij Novotel Breda, dader nog niet gepakt

BREDA - Een woordenwisseling tussen twee mannen was mogelijk de aanleiding voor de schietpartij bij het Novotel aan de Doctor Batenburglaan in Breda vrijdagavond. Een man verklaarde aan de politie dat hij de schutter kent en een woordenwisseling met hem had.

De man zegt dat hij de dader iets voor zes uur toevallig tegenkwam op de Ruitersboslaan. Volgens hem hadden de twee woorden met elkaar, waarna de dader een schot loste.



Achtervolging

De mannen achtervolgden elkaar met de auto en kwamen op de kruising van de Doctor Struyckenstraat met de Heuvelbrink tot stilstand na een crash. De dader sloeg op de vlucht. Ondanks grote politie-inzet, is de man nog niet gevonden.



Volgens de politie is de schutter vermoedelijk een lichtgetinte man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij zou vrijdag een zwart trainingspak hebben gedragen en de wijk Heuvel in zijn gevlucht.