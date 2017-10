Willem werd mishandeld door zijn ex en zit nu in de opvang voor mannen

EINDHOVEN - "Als ik deze stap niet had gezet, was ik geen 42 geworden." Het is 1 maart, halfdrie ’s middags. Na jaren mishandeld te zijn geweest door zijn partner, komt Willem voor het eerst binnen in de mannenopvang. Eindelijk, hij heeft rust.

"Ik was mijn leven niet meer zeker", vertelt Willem. Al 19 jaar had hij een relatie met een gewelddadige man. Willem is vaak geslagen, met een stok en tot bloedens toe.





"Hij had mij ooit een bloedneus geslagen, en dus had ik twee blauwe ogen. Hij maakte er een foto van en zei: 'Dit mailen we dan naar je werk en zeggen we dat je van de trap bent gevallen'."Maar de mishandeling was niet alleen lichamelijk, ook mentaal. "Hij wenste mij zes plankjes toe." Uiteindelijk kon Willem het niet meer aan. Hij maakte een keuze: ik ga weg. Willem vertelde alles over zijn thuissituatie aan een collega, die hem op weg hielp."Ik moest alles stiekem onder werktijd regelen, want ik was bang dat mijn ex erachter zou komen", zegt Willem zichtbaar aangeslagen. "Een dag van te voren hoorde ik waar ik terecht zou komen. Het allerzwaarste was het laatste kwartiertje dat ik mijn ex zag. Want hij had altijd alles door."Nu, maanden later, vertelt Willem zonder angst zijn hele verhaal. Want hij wil dat andere mannen weten dat er ook opvangplek voor hèn is, en niet alleen voor vrouwen."Als je je leven zat bent en je wil echt een nieuwe start, ongeacht of er kinderen zijn of wat dan ook. Doe het. Want ik had niets en ik heb nu heel veel. En als je het doet, weet ik zeker dat je er geen spijt van krijgt."