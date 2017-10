Ook mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen terecht in een opvang: 'Altijd vol'

EINDHOVEN - Huiselijk geweld, loverboypraktijken, mensenhandel. Je denkt vaak aan vrouwelijke slachtoffers als het om dit soort verhalen gaat. Niets is minder waar. Bij een opvanglocatie in Brabant hebben ze hun handen vol aan het opvangen van mannen die het slachtoffer zijn van dit soort praktijken. "Er rust een groot taboe op, mannen roepen minder vaak om hulp."

De opvanglocatie van Kompaan en de Bocht is de enige in Brabant en zit er sinds januari. In Nederland zijn er in totaal zes, met gezamenlijk veertig bedden. "We zitten structureel vol", zegt clustermanager Marcel Beerens. "Sinds dit jaar hebben we twintig mannen geholpen."



Taboe

Beerens verwacht dat er in de toekomst meer opvanglocaties voor mannen bijkomen omdat het taboe langzaam wordt doorbroken. "Er wordt nu meer over gesproken, het komt langzaam los. Daardoor zullen ook meer mannen hulp vragen."



Toch is er nog een wereld te winnen. "Een mannenopvang? Ik wist niet eens wat dat was. Ik had er nog nooit van gehoord", vertelt Willem die door zijn ex werd mishandeld en sinds maart op de veilige plek zit.



Masker

"Mannen durven er niet over te praten omdat ze zich schamen. Om als man zijnde zo'n grote stap te maken, dan moet je echt lef hebben", zegt Willem.



Bovendien is huiselijk geweld bij mannen moeilijker te herkennen. "Iedereen denkt dat alle mannen sterke persoonlijkheden zijn, maar als je een masker opzet naar de buitenwereld merkt niemand iets." En zo vallen bijvoorbeeld blauwe plekken bij mannen minder op.



40 procent

Jaarlijks zijn naar schatting 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld, zo’n 40 procent daarvan is man. Waar vrouwen vaker dan mannen slachtoffer zijn van geweld door partners, zijn mannen juist vaker slachtoffer van geweld door andere familieleden, huisvrienden, huisgenoten en andere personen in huiselijke kring dan vrouwen.