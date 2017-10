Polen gaat helpen bij het bouwen van het Generaal Maczek Memorial in Breda

BREDA - De Poolse overheid gaat bijdragen bij de bouw van het Generaal Maczek Memorial in Breda. Een Poolse minister tekende daarvoor zaterdag samen met de burgmeester van Breda en de voorzitter van het Bredase Generaal Maczek Museum een intentieovereenkomst. De afspraak is dat Polen geen geld, maar wel kennis zal leveren.

Het nieuwe Generaal Maczek Memorial wordt een herinneringscentrum met een museum en het moet er in 2019 staan. Het wordt gebouwd achter het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan in Breda. Er komt een documentatiecentrum, auditorium en er zal een deel van de collectie uit het voormalige Generaal Maczek Museum te zien zijn.



Het gebouw zal zo’n 1.5 miljoen euro gaan kosten. Dat geld is er nog niet, maar er is goede hoop dat dit er binnen een aantal maanden wel gaat komen. De gemeente Breda draagt in ieder geval 200.000 euro bij. De rest moet komen uit verschillende subsidiepotjes.Generaal Maczek was leider van de 1e Poolse Pantserdivisie die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft gevochten. Een van zijn grootste successen was de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944.