Veteranendag Hart van Brabant: Stel ons vragen!

HILVARENBEEK - Kinderen mochten achterin een rondje maken in een DAF YA 4442, beter bekend als de 4-tonner. Ze konden zich laten sminken met mooie modieuze camouflagekleuren en er was een veldkeuken te zien. Op het Vrijthof in Hilvarenbeek werd zaterdag de bevrijding van Midden-Brabant gevierd.

Op 27 oktober 1944 is de regio rond Tilburg bevrijd van de Duisters. Traditiegetrouw wordt deze dag gevierd. “We moeten vieren dat we toen bevrijd zijn en dat we het leven kunnen hebben dat we nu hebben,” aldus Pim van der Velden van Stichting Veteranen Hart van Brabant.



Vragen

De stichting vindt het belangrijk dat mensen te weten komen hoe het militairen vergaat als ze op uitzending zijn. “Stel ons vragen! Wat hield je werk in? Wat heb je daar allemaal gezien?”



Van der Velden erkent dat er een barrière is. “In de media hoor je natuurlijk veel verhalen over PTSS en andere negatieve dingen. Maar er zijn gelukkig veel meer veteranen die geen PTSS hebben en die heel erg goed in staat zijn om antwoord te geven op een vraag.”