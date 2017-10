Dai Dai Ntab wint goud op NK, Wüst pakt tweede zilveren plak

TILBURG - Dai Dai Ntab heeft goud gewonnen op het NK afstanden, hij was de snelste op de 500 meter. Ireen Wüst heeft een tweede plek op de 1500 meter behaald. De 27-jarige Jorien ter Mors was een fractie sneller en mocht daardoor op hoogste trede van het erepodium staan.

Ntab was twee honderdsten sneller dan ploeggenoot Ronald Mulder. De sprinter uit Oisterwijk reed in de laatste rit van de 500 meter de snelste tijd: 34,67.



Het was heel spannend", zei Ntab na de race tegenover de NOS. "Het was de eerste keer na de zomer, ik wist niet wat ik met mijn zenuwen aan moest. Maar ik ben Nederlands kampioen, voor de tweede keer. Ik heb alleen maar een glimlach de rest van het weekend."

Wüst klokte een tijd van 1.56.17 en was ruim één seconde langzamer dan Ter Mors. Zij schaatste 1.54.93. Ter Mors behaalde hierdoor haar derde Nederlandse titel. Marrit Leenstra werd derde. Zij schaatste de 1500 meter in 1.56.65.Wüst moest vrijdag al haar titel op de 3000 meter inleveren. Ook daar werd ze tweede. De Brabantse schaatster heeft na een buikspierblessure en daarmee samenhangende heupklachten nog te weinig controle over haar linkerbeen. Toch start ze zondag ook op de 1000 meter.Wüst is tevreden met haar prestaties tot nu toe. "Ik dacht maandag nog dat ik de NK afstanden niet zou halen. Fysiek ben ik dik in orde. Ik krijg alleen de snelheid niet goed voor elkaar. Door de buikspierblessure die ik gehad heb mis ik de controle op mijn linkerbeen." Winnen komt voor Wüst hopelijk later in het seizoen. "Dat bewaren we voor later. Iets met: wie het laatst lacht, lacht het best."