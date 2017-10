Het is best hard werken voor Robin, wonen op een paradijselijk eiland in Thailand

WIJK EN AALBURG - Een beetje luieren en cocktails drinken. Dat was ongeveer de droom die hij had toen Robin Vos uit Wijk en Aalburg naar het tropische eiland Koh Pangang in Thailand verhuisde. Maar dat liep even anders. In plaats van de hangmat op te zoeken, startte hij een succesvolle koffiezaak op. Zijn verhaal was zaterdagavond te zien in een nieuwe aflevering van Brabant Wereldwijd.

Lange hagelwitte stranden, veel jonge mensen met weinig kleding en cocktails in kokosnoten, dat is het dagelijkse beeld van Koh Phangang. Een klein tropisch eiland dat bekendstaat - of berucht is, het is maar wie je het vraagt – om de Full Moon Party. Een van de grootste en bekendste strandfeesten ter wereld.



“Toen ik hier kwam, dacht ik dat ik vooral in een hangmat zou liggen, maar het is best hard werken”, zegt Robin. Kort nadat hij arriveerde op Koh Pangang begon hij met zijn vriendin de hippe koffiebar Bubba’s. En die bar loopt als een trein, mede door alle backpackers die op de Full Moon Party afkomen. “Ik had nooit kunnen bedenken dat het zo’n succes zou worden.”



Samen met papa en mama

Alleen hoeft hij zich niet te voelen. Een half jaar nadat hij de overstap naar Thailand maakte, gingen zijn ouders ook op het eiland wonen. Ze zijn powertrots op hun zoon: “Hij heeft het echt helemaal zelf opgebouwd hier.”



Voorlopig denkt Robin er niet aan om weer terug naar Brabant te keren. “Ik mis mijn vrienden natuurlijk wel en ik kan het kind van mijn zus niet zien opgroeien. Dat is jammer. Maar ik droomde van zo’n leven. Ik zie nu niet echt een reden om terug naar Nederland te komen.”



