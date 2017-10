Mathieu van der Poel en Maud Kaptheijns laten publiek genieten: 'Kleine moeite'

ROSMALEN - Mathieu van der Poel en Maud Kaptheijns hebben zaterdag de Grote Prijs van Brabant gewonnen. Van der Poel won met overmacht voor Europees kampioen Toon Aerts, Kaptheijns kwam ondanks een harde valpartij ook solo over de finish.

Aerts pakte een week voor het EK vanaf de start de koppositie, maar Van der Poel zat direct goed mee. In de tweede ronde vond de veldrijder het genoeg geweest en liet hij de concurrentie achter zich. Vanaf dat moment reed hij solo en niemand kwam meer in de buurt van de Nederlands kampioen.



"Het was niet makkelijk, het is altijd lastig om een wedstrijd te winnen", zei Van der Poel na afloop. "Ik kon vandaag heel goed mijn techniek gebruiken om het verschil te maken."



Tijdens de race wist hij het aanwezige publiek goed te vermaken, met regelmaat liet hij zich zien met mooie sprongen. "Ja. Je komt met zoveel snelheid aan, dan is het maar een kleine moeite om te springen."



Kaptheijns maakte dit seizoen veel indruk, dat deed ze zaterdag ook weer. De veldrijdster uit Westerhoven kwam al snel solo aan kop en die positie gaf ze niet meer af.Helemaal soepel ging het niet. Kaptheijns kwam bij de balken ten val en naast wat schade aan de fiets hield ze er vooral een blessure aan over. Haar linkerbeen lag open en zat na afloop onder het bloed. Ondanks de kwetsuur reed ze door en wist ze haar voorsprong te behouden.De zege vieren zat er niet in voor Kaptheijns. "Ik denk dat het gehecht moet worden", zei ze na afloop, wijzend naar haar been. Dat gevoel bleek te kloppen. Grote gevolgen heeft het niet, zondag kan ze gewoon starten in Ruddervoorde.