Willem II wil voor afwezige Fran Sol stunten tegen Ajax [LIVE]

TILBURG - Willem II speelt zaterdagavond thuis tegen Ajax. De Tilburgse club is bezig aan een goede reeks, met competitiezeges op FC Twente en FC Groningen en een bekerwinst op sc Heerenveen. Tussenstand: 0-0.

De wedstrijd in Tilburg staat niet in het teken van een mogelijke stunt van Willem II tegen Ajax, het zal bij de Tricolores vooral gaan over Fran Sol. De Spaanse spits ontbreekt omdat hij donderdag geopereerd werd nadat er een tumor in zijn teelbal ontdekt was.



Etien Velikonja staat in plaats van Sol in de basis bij Willem II, verder heeft trainer Erwin van de Looi gekozen voor zijn vaste basisploeg.