Verwarde man zorgt voor onrust in Breda, arrestatieteam valt woning binnen

BREDA - Een arrestatieteam is zaterdagavond een woning aan de Dirk Hartogstraat in Breda binnengevallen. Een bewoner van de flat wilde zijn appartement op de negende verdieping openen toen hij rond zes uur een verwarde man zag lopen in de hal. De man had een (nep)wapen bij zich en gaf aan dat hij 'door God was gestuurd'.

De verwarde man eiste dat hij naar binnen mocht, zei dat hij niet weg zou gaan en stuurde de bewoner weg. De bewoner belde vervolgens de hulpdiensten. De politie kende de man al als verward persoon en wist dat hij over kon gaan tot geweld. Daarom werd met veel mankracht en materieel uitgerukt. Ook het arrestatieteam stond paraat.



Ontruiming

Direct werd een plan opgesteld om de verwarde man uit de woning te krijgen. De naastgelegen woningen werden voor de veiligheid ontruimd. Uiteindelijk is rond negen uur het arrestatieteam binnengevallen. De man is opgepakt.



Volgens een woordvoerder van de politie was de man vooral uit op publiciteit en zou hij 'mogelijk gevaarlijke dingen doen als hij dat zou krijgen'. Vanwege dat gevaar vroeg de politie om mediastilte. Waar de politie normaal gesproken via Twitter informatie verspreidt, bleef het zaterdagavond stil totdat het gevaar was geweken.