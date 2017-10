23-jarige man scheurt met 108 kilometer per uur over cityring in Tilburg

TILBURG - Een 23-jarige bestuurder uit Oosterhout moest zaterdagavond ter plekke zijn rijbewijs inleveren nadat een motoragent hem betrapte op te hard rijden. De man reed namelijk met 108 kilometer per uur over de cityring in Tilburg terwijl je daar maar vijftig kilometer per uur mag.

Op de Noordhoekring, ter hoogte van de brandweerkazerne, stond een motoragent met een lasergun te controleren toen de snelheidsduivel ineens voorbij scheurde. De man, een beginnend bestuurder, werd uiteindelijk aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren.

Daar was hij het niet mee eens en ontkende hard te hebben gereden. Ook probeerde hij nog te onderhandelen over het behoud van rijbewijs. Hoe goed de onderhandelingstechnieken ook waren, de agent trapte er niet in. De man kreeg een proces verbaal en werd aangemeld bij het CBR voor een rijvaardigheidsonderzoek.