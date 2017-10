Opgepast! Brandevoort zit vol engerds tijdens Halloweenfeest Brandoween - FOTO'S

HELMOND - Halloween kan je dit weekend niet ontgaan in de Helmondse wijk Brandevoort. Op iedere straathoek liep je zaterdagavond wel een engerd tegen het lijf vanwege het griezelfeest Brandoween. In een kleurrijke lampionnentocht liepen heksen, zombies en spoken door de straten. En onderweg kon je ook nog afgehakte hoofden werpen of een brouwsel maken van mensenzweet en monsterneusharen. Bekijk hier onze fotoserie.

Brandoween begon al aan het einde van de middag. Want de jongste deelnemers gingen aan de slag met pompoenen en knutselden een spookachtige lampion op Sportpark Brandevoort. Tegen halfzeven mocht het knutselwerk mee naar buiten voor de traditionele lampionnentocht.



'Laten schrikken voor beginners'

Het is dit jaar de zestiende editie van Brandoween, de organisatie en buurtbewoners zijn dan ook behoorlijk bedreven in het aankleden en uitvoeren van spookscenario's. Een heleboel huizen waren in stijl aangekleed en zes spookpleinen stonden bol van activiteiten. Zo kon je op het 'Karthorrors Erf' (Karthuizererf) aanschuiven voor een college 'laten schrikken voor beginners' en in St. Spookbosjes liep je uiteraard de spoken tegen het lijf.



Maar liefst 2.500 deelnemers trotseerden de wind en de regen voor een avondje spoken in Helmond.

Onze fotograaf maakte zaterdag foto's tijdens Brandoween. Je kunt ze hier bekijken.