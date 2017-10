Willem II-fans maken grote indruk op spelers met acties voor Fran Sol

TILBURG - Willem II hield geen punten over aan het thuisduel tegen Ajax, zaterdagavond. Toch zal veel mensen de wedstrijd bijblijven. De massale steunbetuigingen aan het adres van de zieke Fran Sol maakten indruk.

Bij de Spanjaard werd een tumor in zijn teelbal ontdekt. Sol ging donderdag onder het mes. De fans in het stadion stonden in de negende minuut allemaal op en klapten luidruchtig voor Sol. Dat moment bezorgde velen kippenvel.



Jordens Peters, aanvoerder van Willem II, kreeg alles mee in het veld. "Ik hoorde het publiek massaal klappen. Toen keek ik op de klok en zag ik dat de negende minuut liep", vertelt hij.



"Dat was mooi en tekent deze club. Fran is een geliefde speler en een goede spits voor ons. Hoe het publiek met de situatie om gaat is grote klasse. Dat tekent het familiaire gevoel van Willem II. Dat voel ik zelf ook zo."



Bartholomew Ogbeche, maakte tegen Ajax, na maandenlang blessureleed zijn rentree voor de Tilburgse club. Hij was (uiteraard) blij met zijn eerste speelminuten, maar sprak na afloop vooral lovend over het Tilburgse publiek. "Het was fanatisch, gewoon fantastisch."



"Fran maakt een moeilijke tijd door en hij moet weten dat wij, de hele Willem II-familie, achter hem staan. Wij hopen dat hij zo snel mogelijk terugkeert op het veld en dat de uitslagen in het ziekenhuis positief zullen zijn. Wat de supporters vandaag hebben gedaan was echt grote klasse."