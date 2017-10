Auto rijdt een voetganger aan een op zebrapad in Breda en gaat er vandoor

BREDA - Een voetganger is in de nacht van zaterdag op zondag aanreden door een auto op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Dit gebeurde terwijl de voetganger op een zebrapad liep.

De automobilist is doorgereden. Het slachtoffer kwam volgens een getuige tientallen meters verderop terecht. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.



De politie onderzoekt de aanrijding en is op zoek naar de door gereden automobilist.