Automobilist rijdt een fietser aan in Den Bosch, slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis

DEN BOSCH - Een fietser in Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij frontaal werd aangereden door een automobilist.

Dit gebeurde rond halftwee op de parallelweg langs de Vlijmenseweg.



De opgeroepen ambulance bracht het slachtoffer met spoed naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vanwege de aanrijding werd de parallelweg en een rijstrook van de Vlijmenseweg afgesloten.