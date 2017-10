Auto slaat over de kop na een aanrijding op de A17 bij Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag over de kop geslagen op de A17 bij Oudenbosch. Dit gebeurde na een aanrijding met een andere auto.

Een van de bestuurders is naar een ziekenhuis gebracht.



Wegafsluiting

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.



Een deel van de A17 naar Roosendaal werd vanwege de aanrijding een uur afgesloten. Het verkeer werd toen via de af- en toerit geleid.