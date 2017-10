Zwaargewonde bij ongeluk op de Ringbaan-Zuid in Tilburg

TILBURG - Een automobilist is zondagochtend op de Ringbaan-Zuid in Tilburg zwaargewond geraakt.

De man botste kort voor acht uur met zijn auto eerst tegen een boom, waarna de auto over de kop sloeg. De automobilist is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Vanwege onderzoek is de weg nog zeker twee uur afgesloten. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken.