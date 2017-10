'Dit geeft mij veel kracht', zieke Willem II-spits Fran Sol reageert op supportersactie

TILBURG - "Sorry, dat ik niet reageer op al jullie berichten. Maar ik heb ze allemaal gelezen. Het geeft mij veel kracht." Willem II-spits Fran Sol is diep geraakt door de supportersactie bij de wedstrijd tegen Ajax, zaterdagavond.

Het was een kippenvelmomentje in de negende minuut van de wedstrijd. Supporters zongen de spits massaal toe en toonden daarbij Spaanse vlaggen en spandoeken. "Ik ben trots op jullie."



Steun

Op Instagram bedankt de Spaanse spits alle supporters voor de steun van de afgelopen dagen. Ook blikte hij nog terug op de wedstrijd. “Het spel was goed en we hebben gevochten voor een goed resultaat. Ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn.”



De Tilburgers verloren de wedstrijd met 3-1 van Ajax. Willem II kwam nog wel op voorsprong, maar moest uiteindelijk het onderspit delven.