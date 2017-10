Luidruchtige hotelgast neergestoken door andere gast die lawaai beu was

BREDA - Een 38-jarige man uit Gennep is in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen in een hotel in Breda omdat hij te veel herrie maakte.

Het slachtoffer kwam rond halfdrie aan bij het hotel aan het Minervum in Breda. Op weg naar zijn kamer werd hij aangesproken door een 44-jarige man uit het Belgische Merksem die in een kamer aan dezelfde gang verbleef. Hij was wakker geworden van de herrie op de gang.



Glas

De woordenwisseling leidde tot een vechtpartij, waarbij het slachtoffer snij- en steekwonden opliep. Volgens de politie is de man waarschijnlijk gestoken zijn met glas.



De politie heeft de Belg aangehouden.