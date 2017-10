Botsing scooter en stadsbus op Bredaseweg in Tilburg, scooterrijder ernstig gewond

TILBURG - Op de Bredaseweg in Tilburg zijn zondagochtend rond tien uur een scooterrijder en een stadsbus tegen elkaar gebotst.

De scooterrijder raakte daarbij ernstig gewond. De trauma-arts begeleidde het slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis.



Afgesloten

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Bredaseweg en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.



Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De Bredaseweg is zeker nog twee uur afgesloten voor onderzoek.