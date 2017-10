Volg hier LIVE de wedstrijd van PSV tegen Vitesse

Jürgen Locadia is er weer bij. (Foto: VI Images)

ARNHEM - Jürgen Locadia heeft zondagmiddag een basisplaats in het eftal van PSV dat het in Arnhem opneemt tegen subtopper Vitesse. Locadia raakte vorig weekend - tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo, geblesseerd, maar hij is op tijd hersteld.

Locadia begint op de vleugel, net zoals Hirving Lozano. Luuk de Jong staat tegen Vitesse in de spits.



Pereiro - die tegen Heracles uitviel met een armblessure - krijgt op het middenveld gezelschap van Jorrit Hendrix en Marco van Ginkel. De verdediging bestaat zoals gewoonlijk uit Santiago Arias, Daniel Schwaab, Nicolas Isimat-Mirin en Joshua Brenet.



Ook Steven Bergwijn zit na een blessure weer bij de PSV-selectie. De vleugelaanvaller begint op de bank.De andere wisselspelers zijn: Eloy Room, Yanick van Osch, Armando Obispo, Kenneth Paal, Derrick Luckassen, Pablo Rosario, Bart Ramselaar, Adam Maher, Albert Gudmundsson, Sam Lammers en Mauro Junior.