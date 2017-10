Gezin onwel door koolmonoxidevergiftiging in woning

HELVOIRT - Twee volwassenen en twee kinderen zijn zondagmiddag onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging in hun woning aan de Lindelaan in Helvoirt. Ze zijn naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Rond het middaguur werden eerst de kinderen onwel, daarna volgden de twee volwassenen. Vermoedelijk is een kapotte geiser of kachel in de woning de oorzaak. De vier gezinsleden zijn allemaal buiten levensgevaar.

Sluipmoordenaar

Koolmonoxide is niet te proeven of te ruiken. Bij inademing raak je al snel bewusteloos.