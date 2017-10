Veel kritiek na debuut Pérez, maar scheidsrechter blijft bij zijn beslissing

HELMOND - De 29-jarige scheidsrechter Martin Pérez uit Helmond kijkt tevreden terug op zijn debuut in de eredivisie bij de wedstrijd Heracles-VVV Venlo. “De wedstrijd is zonder al te veel problemen verlopen. Al zijn er in de wedstrijd natuurlijk altijd momenten waarop je als scheidsrechter een belangrijke beslissing moet nemen”, zegt Pérez. Over een van die momenten in de zesde minuut wordt op de zondag na de wedstrijd nog steeds gesproken.

De leidsman uit Helmond bestrafte een overtreding van Heraclied Robin Pröpper met geel, waar volgens menigeen rood misschien beter op zijn plaats was geweest.



Na de wedstrijd bekeek Pérez samen met zijn team en coach de tv-beelden, onder meer van de actie. “De speler van Heracles (Pröpper, red.) ging met hoge snelheid het duel aan, gleed voorlangs en raakte daarbij de tegenstander. Het was een moeilijk moment waarbij altijd een discussie zou zijn ontstaan, zowel bij een gele als een rode kaart. Ik vond het een gele kaart waard”, zegt Pérez in het radioprogramma Sportlunch.



Appje

Vrienden, bekenden en familie stuurden na afloop een appje om de scheidsrechter te complimenteren met zijn debuut in de eredivisie. ‘Gefeliciteerd en op naar de volgende wedstrijd”, was er onder meer te lezen.



Waarschijnlijk zat er tussen al die berichten geen appje van VVV-trainer Maurice Steijn. De trainer kwam bij het handen schudden na de wedstrijd nog even terug op het moment in de zesde minuut. Daarna vertelde de trainer dat Pérez zijn excuses had aangeboden voor de beslissing. “Dat is onjuist. Om een einde aan de discussie te maken, heb ik tegen Maurice gezegd: ’Ja, ja, Maurice. Je hebt gelijk’. Maar ik blijf bij mijn beslissing.”