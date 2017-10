LIVE: NAC Breda langszij bij FC Utrecht

UTRECHT - NAC neemt het zondagmiddag in de Galgenwaard op tegen FC Utrecht. De tussenstand is 1-1.

Willem Janssen profiteerde na ongeveer twintig minuten van een doorgeschoten corner die hij in de verre hoek prikte. NAC herstelde de schade echter bloedsnel: binnen een paar minuten scoorde Mouni El Allouchi op aangeven van Thierry Ambrose.



De Bredase treffer was er eentje vol ontlading: het laatste doelpunt van NAC was ongeveer 300 minuten geleden.Het duel werd voorafgegaan door een mooie actie van Cyriel Dessers. De oud-spits van NAC in Utrechtste dienst kwam het veld op met Marien Meijs, het 6-jarige jongetje dat zo moest huilen toen Dessers NAC verliet.