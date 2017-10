Na 25 jaar eindelijk een langlaufwedstrijd in Nederland en die is natuurlijk in Brabant

UDEN - Voor het eerst in 25 jaar wordt er weer een langlaufwedstrijd georganiseerd in Nederland. En wel in de bossen bij Uden. En dan ga je er vanuit dat er misschien eerst sneeuw moet vallen. Maar niets is minder waar, ze doen het daar gewoon op het zand. Zondagochtend stonden de leden van de Bedaf langlaufclub al in alle vroegte op de ski’s om te trainen voor de wedstrijd.

Het is voor menig wandelaar een raar gezicht. De langlaufers die zich uitsloven in de bossen. Bergop wordt er gesteund en gekreund, want het is een zware sport. Bergafwaarts gaat het lekker snel, al is dit niet zonder gevaar. Menig langlaufer eindigt met zijn neus in het zand aan het eind van een lange afdaling.



Echte sneeuw

“Het is natuurlijk niet hetzelfde als op echte sneeuw”, vertelt Olga de Bruine. “We hebben hier een parcours gemaakt van loipes met borstels. En dan kunnen we nog is het bos over het zand. Het is zwaarder dan op echte sneeuw.”



Langlaufen is lange tijd niet populair geweest en daarom zijn er lange tijd geen wedstrijden gehouden in Nederland. “Maar het wordt steeds populairder”, aldus de voorzitster van de club Matti Baggerman. “En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. We weten eigenlijk niet hoe dit komt.”



Wedstrijd

De wedstijd wordt 18 november gehouden. Eerst wordt er gestreden op de borstelloipes. Daarna is er een achtervolgingswedstrijd in de heuvels over het zand. En het goede nieuws, je hoeft geen lid te zijn van de club om mee te kunnen doen. "Iedereen is welkom", aldus de Bruine.