Musical On Your Feet! met Brabantse trots Vajèn van den Bosch in première

UTRECHT - Musicalfans hebben er even op moeten wachten, maar zondagmiddag ging eindelijk de swingende musical On Your Feet! in première in het Beatrix Theater in Utrecht. Hoofdrolspeelster en Brabantse trots Vajèn van den Bosch schitterde voor het eerst, in het bijzijn van superster Gloria Estefan.

Het was zondagmiddag al vroeg druk voor de ingang van het theater. Vajèn zelf postte een paar uur voor de spannende première een enthousiaste foto op Instagram.Natuurlijk kwamen er ook BN'ers op de première af. De deelnemers van Heel Holland Bakt bijvoorbeeld struinden over de rode loper. Ook onze verslaggever en musicalkenner Tom van den Oetelaar was erbij.

De Nederlandse versie van de musical is de allereerste buitenlandse productie van de show die sinds oktober 2015 op Broadway in New York was te zien.



Swingende hits

On Your Feet! gaat over het leven van Gloria en Emilio Estefan en bevat bekende nummers van Gloria en de Miami Sound Machine. Onder meer hits als Conga, Rhythm is Gonna Get You en Get On Your Feet komen voorbij, net als Anything for You.