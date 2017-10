Oud-NAC-spits Cyriel Dessers bezorgt huilende fan Marien een onvergetelijke middag [VIDEO]

UTRECHT - Cyriel Dessers heeft de 7-jarige Marien Meijs zondag een onvergetelijke middag bezorgd. De 7-jarige jongen uit Breda werd in juni in één klap bekend toen zijn vader een filmpje online zetten over zijn huilende zoontje die net te horen had gekregen dat Dessers was overgestapt naar FC Utrecht.

Dessers maakte daarna meteen zelf ook een video richting zijn huilende fan en loste zondag zijn belofte in. Aan de hand van de spits in Utrechtste dienst mocht Marien het veld van de Galgenwaard betreden.