Toeter Jan weggestuurd bij voetbalduel: 'Schorsen die scheidsrechter, Toeter Jan is een held!'

TILBURG - Hij is een even graag geziene als luidruchtige supporter langs de velden in de regio Eindhoven: Toeter Jan. Zo ook zondag, waar hij het duel bezocht tussen zijn geliefde Nemelaer en FC Tilburg én van de tribunes werd gestuurd.

Toeter Jan liet zich als vanouds goed horen en dat bleek niet aan dovenmansoren gericht. Arbiter Nihat Babat was zijn getoeter zo beu dat hij het duel stillegde en hem wegstuurde achter het doel.



"Ik mocht niet toeteren van de scheidsrechter nihat babat dat doet mij heel veel pijn", aldus de teleurgestelde voetbalfan. Dit tot ergernis op social media.Toeter Jan werd daarna naar de bank verwezen en keek vervolgens toe hoe zijn helden Tilburg met 4-1 versloegen. “Ik heb even goed getoeterd. Dank voor de lieve berichtjes voor de steun dat doet mij heel erg goed”, twitterde Jan na afloop.