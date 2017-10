Nog nooit zoveel bezoekers, Dutch Design Week breekt alle records

EINDHOVEN - De Dutch Design Week die zondagavond is afgesloten, heeft een record aantal bezoekers gehaald. 335.000 mensen bezochten het kunstzinnige evenement. Dat zijn er 40.000 meer dan vorig jaar. Dat heeft de organisatie zondag bekendgemaakt.

"Natuurlijk zijn wij blij met zoveel bezoekers, maar wij gaan niet alleen voor kwantiteit, maar ook voor kwaliteit", zegt Nicole de Boer van de Dutch Design Week. Dat lijkt geslaagd want volgens de bekende ontwerper Piet Hein Eek is de kwaliteit dit jaar ook beter geworden.





Eek, die zaterdag de eerste Designprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kreeg, voor zijn werk, merkte ook dat het drukker was dan ooit tevoren. "De koffie met appelgebak in ons restaurant was niet aan te slepen, wij hadden een topomzet", zegt hij met een lach.Een van de best bezochte onderdelen van DDW is de Graduation Show in de Witte Dame. Daar tonen studenten van de Design Academy hun afstudeerprojecten.Die show ontving zondag de vijftigduizendste bezoeker. Kees Bennema uit Bavel kreeg de felbegeerde catalogus van de Academy en bloemen. "Het verbaasd mij niet, want het is een evenement dat in de loop der jaren enorm is gegroeid", zegt Kees, die een vaste bezoeker is van de Graduation show."Ondanks dat het geen herfstvakantie was in Brabant was het toch erg druk", zegt Marc Ruis van de Design Academy. Volgens hem is de aantrekkingkracht van de show dat mensen werk kunnen zien van jong talent. "Je ziet hier de toekomst van het internationale design. De Academy heeft 750 studenten uit maar liefst zestig landen", aldus Ruis.Aan de DDW deden 2600 designers mee uit het binnen- en buitenland. Er waren 610 exposities, presentaties en andere activiteiten, verdeeld over 110 locaties in de stad.