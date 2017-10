Mathieu van der Poel heer en meester in Superprestige Ruddervoorde

RUDDERVOORDE - Mathieu van der Poel heeft de rangorde hersteld bij de Superprestige van Ruddervoorde. De Brabantse veldrijder was opnieuw heer en meester en won solo de vierde wedstrijd van de reeks.

Wereldkampioen Wout van Aert werd op tien seconden tweede. Lars van der Haar eindigde als derde op 50 seconden.



Van der Poel won eerder de wedstrijden in Gieten en Zonhoven, maar raakte zijn leidende positie in het klassement kwijt aan Van Aert door de vierde plek in Boom. In Ruddervoorde sloeg hij meteen in de eerste ronde een gaatje en dat hield hij vast.



"Ik heb geen stress gekregen. Ik ben gewend geraakt een kleine voorsprong te verdedigen", zei Van der Poel, die zaterdag ook al won in de Grote Prijs van Brabant in Rosmalen.