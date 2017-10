Zebrapad waar man werd aangereden, is 'gevaarlijkste kruispunt van Breda'

BREDA - Het zebrapad op de kruising waar zsaterdagnacht een man van 34 werd geschept door een auto, is 'het gevaarlijkste kruispunt van Breda'. Dat zeggen buurtbewoners tegen Omroep Brabant. Overdag is het er al druk, maar tijdens uitgaansavonden is het kruispunt 'een chaos'.

Na een avondje stappen zagen zaterdagnacht tientallen mensen de aanrijding met de 34-jarige voetganger in Breda. De dader reed door.



ZIE OOK: Voetganger (34) na stapavond geschept op zebrapad centrum Breda, automobilist slaat op de vlucht



'Je neemt zelf meer risico'

Een jongen uit Terheijden komt regelmatig bij het kruispunt en moet vaak zigzaggend oversteken. "Je neemt dan zelf wat meer risico hier. Het is een druk kruispunt en als je geen actie onderneemt, dan sta je heel lang te wachten."



Volgens een ander, rijd je na dit kruispunt ineens de drukte van de stad binnen. "Tot dit punt heb je helemaal niet het idee dat je in de stad rijdt. Als bestuurder ben je dan vooral veel bezig met je tegenliggers. Het is vrij smal en met zoveel verkeer van links en rechts is het best onoverzichtelijk."

'Keihard doorrijden'

Jan Chatrer kijkt vanaf zijn balkon uit op de oversteekplaats. Het is volgens hem het gevaarlijkste kruispunt van Breda. "Voetgangers hebben hier voorrang, maar die letten niet op. En het verkeer, nuchter of niet, let ook niet altijd op. En dan zijn er ook bij die gewoon keihard doorrijden."





Het plaatsen van een flitspaal zou volgens Chatrer de beste oplossing zijn. "De weg is hier te smal. Er worden regelmatig fietsers de stoep op geduwd. Maar als je de weg gaat verbreden, maak je weer vrij baan voor hardrijders."De politie is druk bezig met het horen van getuigen en het uitlezen van camerabeelden. De bestuurder wordt nog gezocht. De politie heeft wel informatie over de auto waarin hij reed. "Het gaat om een klein model, donkere auto. We hebben een begin van een kenteken", vertelt politiewoordvoerder Rob Luijten. "Maar we hopen meer getuigen te spreken om al die puzzelstukjes bij elkaar te rapen."Met het slachtoffer gaat het niet goed. Hij is vannacht zwaargewond afrgevoerd en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.