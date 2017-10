Ireen Wüst pakt brons op 1000 meter NK afstanden

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft de NK afstanden afgesloten met brons op de 1000 meter. De Goirlese moest op de kilometer winnares Jorien ter Mors en Marrit Leenstra voor laten gaan.

Wüst moest eerder op de 1500 meter en 3000 meter genoegen nemen met zilver. Op beide afstanden was ze titelhoudster.



De 31-jarige Brabantse begon niet helemaal fit aan de NK. Door een buikspierblessure, die zorgde voor klachten in haar linkerbeen, kon ze niet voluit schaatsen tijdens de Friese schaatsdriedaagse.



Ter Mors pakte haar derde Nederlandse titel op rij op de 1000 meter. Eerder in het weekeinde in Thialf won ze ook de 500 meter en de 1500 meter.