NAC gekenmerkt door lef en persoonlijke fouten: 'Ik moet iets gaan verzinnen' [VIDEO]

UTRECHT - Een gezonde dosis lef leverde NAC zondag bij FC Utrecht een punt op (2-2), maar na afloop ging het in het Bredase kant vooral over de persoonlijke fouten die tegendoelpunten inleidden. ‘Ik moet iets gaan verzinnen op corners’.

“Ik zag twee ploegen die niet alles goed deden, maar wel met passie speelden om de wedstrijd te winnen”, zei trainer Stijn Vreven na afloop. “We hebben genoeg kansen gehad, maar ook een aantal weggegeven.”



“Ik moet iets gaan verzinnen op corners. De spelers hebben op eigen verzoek de organisatie bij corners tegen veranderd, maar daar is absoluut geen verbetering in gekomen. Ik ga opnieuw de organisatie neerzetten zoals ik denk dat wij de minste kansen tegen krijgen, want dat was te veel vandaag.”“We kunnen wel verder bouwen op de wedstrijd van vandaag”, vervolgde Vreven. “We hebben een goeie stap gemaakt in volwassen spelen. Als we dit kunnen verbeteren, moeten we deze wedstrijden over een tijdje met drie punten over de streep weten te trekken.”“We hebben ook veel spelers die de voetballende oplossing willen zoeken”, aldus Fabian Sporkslede. “De trainer hamert er elke week op dus het kan niet lang meer duren.”